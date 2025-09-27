Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Flotilla, appello di Mattarella, si tratta

In questa edizione: Flotilla, appello di Mattarella, si tratta. Netanyahu sfida l'Onu, lunedì vede Trump. Garlasco, l'ex procuratore: mai preso soldi. Vittoria: fine del sequestro lampo. Scoperto hub delle sigarette di contrabbando. Serie A: Juve e Inter protagonisti del sabato.

27 Set 2025 - 11:15
