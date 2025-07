Breaking News delle 11.00 | Dazi, accordo con Trump al 15%

In questa edizione: Dazi, accordo con Trump al 15%. Dazi, Meloni: "Accordo sostenibile". Gaza, arrivano aiuti ma la strage non si ferma. Domenica di incidenti sulle autostrade. Incendio a Villasimius, turisti in fuga. Mondiali nuoto, splende l'argento azzurro.