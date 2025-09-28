Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Attacchi con droni a Kiev

In questa edizione: Attacchi con droni a Kiev. La missione della Flotilla va avanti. Monito all'Iran sul nucleare. Valle d'Aosta e Marche, urne aperte. Fugge all'alt, muore 27enne. Moto GP, Marc Marquez campione del mondo

28 Set 2025 - 11:26
02:02 

