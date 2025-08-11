Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | A Gaza uccisi anche i giornalisti

In questa edizione: A Gaza uccisi anche i giornalisti. Alaska, giallo sulla presenza di Zelensky. L'incendio sul Vesuvio, tre fronti attivi. Botulino, salgono a 9 gli indagati. Stretta per chi getta rifiuti dalle auto.

11 Ago 2025 - 11:15
