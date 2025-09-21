Logo Tgcom24
Breaking News delle 09.00 | Trump: "Molto deluso da Putin"

In questa edizione: Trump: "Molto deluso da Putin". Starmer: anche Londra riconoscerà la Palestina. Pontida, al via il raduno della Lega. Brivio, due ragazze travolte e uccise. Sisma di magnitudo 3.8 in Umbria. Serie A, oggi il derby della capitale.

21 Set 2025 - 09:08
01:57 

