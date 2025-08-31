Logo Tgcom24
Breaking News delle 09.00 | Raid su Gaza, Israele accelera l'avanzata

In questa edizione: Raid su Gaza, Israele accelera l'avanzata, Trump: improbabile incontro Putin-Zelensky, In Cina il vertice con Putin, Xi e Modi, Bonus psicologo, via alle domande dal 15/09, Cinema Venezia, in 5mila al corteo Pro-Pal, Serie A: vincono Napoli e Roma

31 Ago 2025 - 09:15
01:57 

