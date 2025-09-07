Logo Tgcom24
Breaking News delle 09.00 | Maxi attacco su Kiev, colpita sede governo

In questa edizione: Maxi attacco su Kiev, colpita sede governo, Israele: via tutti da Gaza, è solo l'inizio, Mattarella sferza l'Europa, Cortei per il "Leonka" tra cori e tensioni, Jarmusch e Servillo re di Venezia, Volley e Sinner, una domenica mondiale

07 Set 2025 - 09:13
