Breaking News delle 09.00 | La Flotilla dice no a Mattarella

In questa edizione: La Flotilla dice no a Mattarella. Onu, show di Netanyahu tra i fischi. Zelensky: "Datemi i tomahawk". Garlasco, l'ex procuratore: mai preso soldi. Vittoria, fine del sequestro lampo. Serie A, Juve e Inter protagoniste del sabato.

27 Set 2025 - 09:11
