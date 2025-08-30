Logo Tgcom24
Breaking News delle 09.00 | Gaza city è "zona di guerra"

In questa edizione: Gaza city è "zona di guerra", Macron: Putin è un orco, Corte d'appello Usa: illegali i dazi di Trump, Il maltempo spazza via l'estate, Venezia 2025, il giorno pro Palestina, Serie A, recupera il Milan

30 Ago 2025 - 09:11
02:09 

