Brasile, piccolo aereo si schianta a San Paolo: due morti e un ferito

Un aereo di piccole dimensioni è precipitato su un viale di Barra Funda, nella zona ovest di San Paolo. Secondo i vigili del fuoco, all'interno del velivolo sono stati trovati due corpi carbonizzati. Un motociclista che stava passando di lì è invece stato colpito da uno dei detriti rimanendo ferito. Al momento dell'incidente è stato udito un rumore di esplosione e in lontananza si è vista una grande nuvola di fumo nero. L'aereo - un modello King Air F90, che può ospitare otto passeggeri - si è schiantato contro un autobus, che in seguito si è incendiato. Sul mezzo, della compagnia di autobus Santa Brígida, non c'erano passeggeri, né risultano vittime a terra, secondo le autorità.