Brasile, a Paraty si festeggia il Carnevale coprendosi di fango

Centinaia di persone ricoperte di fango per festeggiare il Carnevale in modo diverso. È la tradizione che va avanti dal 1986 a Paraty, nel sud-est del Brasile. I partecipanti si recano in una delle spiagge della città e si tuffano nelle acque basse e limacciose della zona riemergendo ricoperti di fango. Poi si riuniscono in canti e balli tribali prima di girare in corteo per Paraty.