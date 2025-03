Bologna, auto vandalizzate dalle baby gang

Vetri rotti e furti in auto in alcuni quartieri di Bologna e, in particolare, in centro, in zona Università. Ad agire sarebbero baby gang, che sembrano più interessate agli atti di teppismo che al valore delle cose sottratte. E il Comune pensa a un indennizzo per gli automobilisti danneggiati. Per strada i cittadini confermano che parcheggiare sia diventato un incubo.