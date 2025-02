Bodycam per capotreni e addetti alla sicurezza: come funzionano

Una bodycam, una speciale videocamera fissata sulla divisa, per proteggere i capotreno. Dopo la sperimentazione in Emilia Romagna il Gruppo Fs fa partire la fase due dell'operazione. Sono decine quelle distribuite al personale del gruppo in altre quattro regioni: Liguria, Toscana e Piemonte - i territori in cui nel 2023 si sono verificati i numeri più alti di aggressioni ai danni dei dipendenti delle ferrovie - e Puglia. In Emilia Romagna erano gli stessi capotreno, su base volontaria, a portare la bodycam, ben visibile, ora saranno gli addetti di Fs Security, la società che ha il compito di vigilare e proteggere Il personale, i passeggeri e i treni ad indossare sul petto il dispositivo e a scortare i colleghi. A partire da giugno anche la Lombardia e altre regioni saranno coinvolte nel progetto. Le videocamere saranno sempre accese, in caso di minaccia sarà il capotreno o l’addetto della sicurezza interna a far partire la registrazione