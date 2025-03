Bergamo, uomo trovato morto in casa"profonde ferite alla testa

Un uomo di 58 anni, Luciano Muttoni, è stato trovato morto in un appartamento nel comune di Valbrembo (Bergamo). Il cadavere presenta delle profonde ferite alla testa compatibili con un'aggressione con un corpo contundente, anche se sarà l'autopsia a far luce sui dettagli. Nella casa di via Rossini, viveva da solo, anche se spesso affittava una stanza ai turisti di passaggio. L'ultima volta i vicini lo avrebbero visto venerdì. Le indagini sono condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri di Bergamo.



Secondo un primo esame medico legale, il 58enne sarebbe stato colpito con un oggetto pesante, forse con un martello. Muttoni non rispondeva al telefono da due giorni così una vicina, allertata dall'ex compagna, è andata a controllare. La procura ha aperto una inchiesta per omicidio.