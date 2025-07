Beffa per ex-studenti di Scienze dell'educazione: per lavorare negli asili devono laurearsi di nuovo

Dover ripetere l'esame di laurea, a distanza di quasi 10 anni, perché il proprio titolo non risulta valido. Quella che può sembrare la trama di un film è, in realtà, una storia vera. Accade alla facoltà di Scienze dell'educazione di Reggio Emilia e Modena, dove 350 laureati immatricolati tra il 2017 e 2019 hanno scoperto che il loro titolo non gli permette di lavorare come educatori di asilo nido, una delle competenze più spendibili tra quelle ottenute con il corso di laurea. Un problema che riguarda la maggior parte degli atenei d'Italia. Per risalire alla causa occorre tornare al 2017, quando è stato emanato un decreto che richiedeva un curriculum più specifico per l'insegnamento nell'infanzia. Intanto, l'ateneo di Modena e Reggio Emilia sta provando a risolvere la situazione.