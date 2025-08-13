Logo Tgcom24
La polizia li ha identificati dalle magliette 

Baby pirati, tornano nel campo rom i minori che hanno investito una sessantenne

Alla guida dell'auto, rubata a un francese, il più grande. Non sono imputabili perché minori di 14 anni

di Roberta Fiorentini
13 Ago 2025 - 13:27
Indossavano tutti la stessa t-shirt, nera con stampa gialla . La stessa maglietta con la quale erano stati ripresi qualche giorno prima in un centro commerciale. I bambini che erano nell'auto che ha travolto e ucciso a Milano Cecilia de Astis,pensionata 71enne, sono stati riconosciuti da questo particolare. Il 13enne, che lunedì mattina era al volante dell'auto pirata, e gli altri due maschietti di 12 e 11 anni sfoggiavano lo stesso  personaggio dei cartoni animati. Insieme a loro una bambina di 11 anni. Agli agenti della  polizia locale è bastato confrontare le riprese delle telecamere nella zona del quartier Gratosoglio. La targa di una roulotte sulla quale i bambini erano saliti, ha portato gli investigatori fino al campo rom. 
 

pirati
baby
caso
milano
