Cronaca
CONTROLLI A TAPPETO

B&B abusivi a Napoli, la rete parallela che viaggia sui social

A Ischia dodici denunciati

16 Ago 2025 - 11:26
A Napoli in occasione del Ferragosto i Carabinieri hanno intensificato i controlli su tutto il territorio cittadino, con una particolare concentrazione nei quartieri del centro storico e nelle isole del golfo.

