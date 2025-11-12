Logo Tgcom24
10 anni di global conference

Azimut, presa globale e radicamento territoriale

Giorgio Medda, CEO Azimut Holding, spiega la strategia adottata da Azimut per l'espansione nei mercati esteri e come sia riuscita a mantenere contestualmente un forte legame al territorio

12 Nov 2025 - 12:58
01:27 