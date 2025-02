Auto sulla folla a Monaco, fermato l'attentatore

Terrore a Monaco di Baviera. Un'auto è piombata sulla folla mentre era in corso una manifestazione del sindacato tedesco dei servizi "Verdi". Almeno 28 feriti, tra cui un bambino in fin di vita. Fermato un afghano di 24 anni, richiedente asilo, che era alla guida del mezzo. La polizia segue la pista dell'attentato. Un nuovo attacco dopo quelli degli ultimi mesi a dieci giorni dal voto per il Bundestag del 23 febbraio.