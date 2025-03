Attacchi russi nelle regioni ucraine di Kiev, Kharkiv e Sumy

La Russia ha effettuato attacchi di droni durante la notte in diverse regioni dell'Ucraina. La regione di Kiev, hanno dichiarato le autorità locali, è stata presa di mira martedì nelle prime ore del giorno, mentre i vigili del fuoco stavano cercando di spegnere un incendio in un magazzino. Non sono state segnalate vittime. Nelle regioni orientali di Kharkiv e Sumy, i raid russi hanno distrutto diversi edifici e veicoli. Lo Stato Maggiore ucraino ha riferito che nella notte la Russia ha effettuato 76 attacchi aerei e ha utilizzato 794 droni contro posizioni e insediamenti ucraini.