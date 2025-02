Atene si affida all'antico acquedotto romano per combattere la siccità

Atene, una delle città più calde e densamente popolate d'Europa, sta adottando misure straordinarie per affrontare le estati torride e i problemi legati alla siccità. Una delle soluzioni più innovative è il ripristino dell’acquedotto di Adriano, un canale sotterraneo di 24 chilometri risalente all’epoca romana. Il progetto si inserisce in un più ampio piano di adattamento ai cambiamenti climatici, volto a garantire una gestione più sostenibile delle risorse idriche della città. Oltre a migliorare l'approvvigionamento di acqua, il ripristino dell’antico acquedotto potrebbe anche diventare un simbolo dell'ingegneria romana e dell'importanza della conservazione del patrimonio storico per affrontare le sfide del presente.