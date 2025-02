Anziani truffati con la tecnica del finto maresciallo: 29 arresti

"Adesso ai carabinieri gli date la busta con gli ori e i soldi e gli dite di fare presto perché è tardissimo". C'era chi si fingeva dipendente di un ufficio postale, maresciallo dei carabinieri oppure avvocato. Telefonavano agli anziani chiedendo loro soldi e gioielli, per impedire che il figlio o la nipote finissero in carcere per un incidente che in realtà non c'era mai stato. Con delle chiamate preventive cercavano la loro vittima tipo: di solito, anziani soli. Studiavano nei minimi dettagli le loro abitudini e poi mettevano in piedi la truffa. I carabinieri di Genova hanno eseguito 29 misure cautelari nei confronti dei capi dell'organizzazione e degli esecutori materiali, che agivano su tutto il territorio nazionale con base operativa a Napoli.