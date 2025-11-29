Anna Pepe apre a Milano il tuor sold out

È partito da Milano il Vera Baddie Tour 2025 che sancisce per Anna Pepe la consacrazione di un successo senza precedenti. Dieci date tutte sold out per l'artista 22enne che inanella una hit dietro l'altra e che è tra le 20 rapper più ascoltate al mondo su Spotify. Un live rosa e glitterato che rappresenta un vero e proprio manifesto generazionale che abbatte distanze e barriere. Il palco riproduce un enorme lettore cd portatile, un oggetto iconico della fine degli anni 90, dove si alternano i titoli dei brani che fanno scatenare il pubblico dei baddies.