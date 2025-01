"Almasri è stato liberato per l'inerzia del ministro Nordio che poteva e doveva chiederne la custodia cautelare per consegnarlo alla Corte penale internazionale, non per colpa dei magistrati". L'Anm replica alla premier Meloni sulla vicenda del generale libico riportato a Tripoli il 21 gennaio. Mercoledì informativa al Parlamento del ministro dell'Interno Piantedosi.