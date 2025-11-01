Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
A Montelabbate (Pesaro e Urbino)

Angelo e l'appartamento occupato: "L'inquilina non paga da anni"

Il legittimo proprietario non riesce a mandare via l'affittuaria, che ha accumulato un debito di quasi 14mila euro

di Beatrice Bortolin
01 Nov 2025 - 20:03
01:20 

Angelo, proprietario di un appartamento a Montelabbate (provincia di Pesaro e Urbino) non riesce a mandare via l'affittuaria che non paga più da anni e che ha accumulato un debito di quasi 14mila euro. E così Angelo non riesce ad andare in pensione perché non ha quella rendita che gli permetterebbe di mantenere agli studi il figlio. E lo Stato gli fa persino pagare l'intera Imu sulla seconda casa, che risulta ufficialmente sfitta.

video tg
occupazione abusiva