Alluvioni in Pakistan, i soccorritori utilizzano i droni per trovare sopravvissuti

I soccorritori della provincia del Punjab, nel Pakistan nordorientale al confine con l'India, hanno utilizzato i droni per trovare le persone bloccate sui tetti a causa delle massicce inondazioni, mentre il governo ha ampliato le sue operazioni di soccorso con oltre 900mila persone evacuate da oltre 3.100 villaggi. Anche oltre 600mila animali da fattoria sono stati portati in salvo. Le autorità affermano che il Punjab, la provincia più popolosa del Paese, sta affrontando le sue più grandi inondazioni mai registrate.