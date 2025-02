Allarme bomba, i controlli della polizia sull'aereo atterrato a Fiumicino

La Polizia di Stato con personale della Polizia di Frontiera sta operando presso l'aeroporto di Fiumicino per la messa in sicurezza dei passeggeri. Terminato lo sbarco, verranno svolti controlli con unità cinofile e artificieri della Polizia di Stato. Un aereo dell'American Airlines in volo da New York a Nuova Delhi è stato dirottato su Roma in seguito a un allarme bomba che lo ha costretto a un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Fiumicino. Secondo i servizi di tracciamento radar AirNav, il Boeing 777 della compagnia statunitense è stato costretto a effettuare un brusco dirottamento sul mar Mediterraneo per l'avviso ricevuto della possibile presenza di un ordigno esplosivo a bordo. Scortato da jet Eurofighter mentre si avvicinava allo scalo, è stato fatto atterrare a Fiumicino alle 17.22. Le autorità italiane, tra cui il team di risposta alle emergenze di Aeroporti di Roma e le forze dell'ordine, sono in stato di allerta e hanno schierato unita' specializzate per effettuare i controlli di routine all'atterraggio dell'aereo.