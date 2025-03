Alla fiera Cosmoprof Bologna sequestrati oltre 150mila prodotti non sicuri

La guardia di finanza di Bologna ha scoperto 21 lavoratori irregolari e sequestrato oltre 150mila prodotti per la cura della persona durante dei controlli effettuati presso gli stand espositivi del “Cosmoprof Worldwide Bologna 2025", la fiera dell'industria cosmetica che si è svolta dal 20 al 23 marzo nel capoluogo emiliano. I prodotti cosmetici sequestrati, tra cui cosmetici per la cura del viso, profumi, gel, lozioni, smalti per unghie e accessori non erano sicuri o erano posti in vendita senza alcuna indicazione circa la provenienza e la composizione degli stessi così come previsto dal Codice del Consumo.