Alfonsine (Ravenna), casa e attività in parte distrutti dal tornado del 2023: ristoratore presenta un esposto contro le istituzioni

In pochi minuti Andrea ha perso tutto e oggi si sente un invisibile. La sua casa e il ristorante annesso che gestiva con la sorella sono stati devastati da un terribile tornado che si è abbattuto su Alfonsine, in provincia di Ravenna, nell'estate del 2023, l'anno funesto per la Romagna già colpita dall'alluvione. I risparmi di una vita e il rimborso dell'assicurazione sono serviti a malapena per sistemare il tetto e il chiosco.