Alberto Stasi,"dalla Corte Europea respinto anche l'ultimo ricorso: "Processo equo"

Infondato e irricevibile. La richiesta della difesa di Alberto Stasi non può essere accolta. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo boccia il ricorso con cui si chiedeva di annullare la condanna definitiva a 16 anni di reclusione presentato da Alberto Stasi, l'ex studente della Bocconi che sta espiando la pena con l'accusa di aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi, a Garlasco (Pavia) il 13 agosto del 2007. Nel documento Stasi reclamava "una violazione del suo diritto a un processo equo, per quanto riguarda il principio della parità delle armi" lamentando che nel processo d'appello bis non sarebbe stato ascoltato un testimone "decisivo", a dire della difesa.