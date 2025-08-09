Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
video social

Al Parco Faunistico Le Cornelle i bucorvi abissini rubano la scena: tra coccole e giochi con la palla

Protagonisti del divertente video due esemplari di un raro e affascinante uccello africano noto per il suo aspetto maestoso e il becco imponente

09 Ago 2025 - 11:00
00:24 

Al Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo (Bergamo) va in scena un momento di dolcezza e simpatia che ha conquistato il web. Protagonisti due esemplari di bucorvo abissino, un raro e affascinante uccello africano noto per il suo aspetto maestoso e il becco imponente. In un video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del parco, si vedono i due animali impegnati in attività molto diverse ma ugualmente tenere: uno si diverte a giocare con una palla, mentre l’altro si abbandona alle coccole della sua keeper, la custode che quotidianamente si prende cura di lui.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri