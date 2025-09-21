Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
E-Planet
E-planet

Africa: più fondi per la sostenibilità

Si è chiuso il vertice africano sul clima ad Addis Abeba.

21 Set 2025 - 16:42
02:06 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri