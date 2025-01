Addio a Oliviero Toscani, una vita tra arte e scandalo

Il fotografo della luce, del colore, della creatività, sempre fuori dagli schemi, che anche nella malattia ha seguito la sua strada di denuncia: Oliviero Toscani è morto, a 82 anni, nell'ospedale di Cecina, dove era ricoverato per l'aggravarsi delle sue condizioni. Da due anni - come aveva rivelato in un'intervista choc al Corriere della Sera - soffriva di amiloidosi. Aveva anche parlato dell'intenzione di rivolgersi all' 'amico Cappato' per il suicidio assistito in Svizzera.