Acca Larentia, il rito del 'Presente' accompagnato dai saluti romani

Circa un migliaio di persone si sono radunate in via Acca Larentia, nel quartiere Tuscolano a Roma, per commemorare la strage della sezione Msi del 7 gennaio 1978 in cui morirono i militanti di destra Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni. I manifestanti si sono raccolti come ogni anno nel piazzale e sulle scale dell'androne dell'edificio dove hanno dato vita al rito del 'Presente' accompagnato dai saluti romani.