A Parigi il summit sull'intelligenza artificiale

Parte da Parigi la rincorsa europea nella sfida dell'intelligenza artificiale. "Investiremo più di 100 miliardi", promette Macron che mette in luce i risultati ottenuti dal suo paese dove ha sede Mistral AI, START UP CHE MIRA A COMPETERE CON Chat Gpt e Deep Seek, applicazioni rispettivamente americane e cinesi. Gli Usa e Pechino dominano il mercato mettendo ingenti risorse, private nel caso degli Stati Uniti e pubbliche per quanto riguarda il governo di Xi Jin Ping.