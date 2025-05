A Palermo nasce il museo dedicato a Falcone e Borsellino

Una bicicletta, sogno di libertà di Paolo Borsellino. Le penne di Giovanni Falcone, le sue agende fitte di impegni. Sono frammenti di vita che diventano simboli all’interno del Museo del Presente, dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e aperto a Palermo nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci. "I giovani potranno ritrovare tutte le emozioni del 23 maggio e del 19 luglio. E capire quanto sia importante la loro partecipazione per dire no alla mafia", dice Maria Falcone. Esposta anche l’auto blindata di Falcone, simbolo potente e silenzioso di un impegno che non si è mai fermato.