A Montemurlo una strada intitolata a Luana D'Orazio

Una strada in centro, come sarebbe piaciuto anche a lei. Alla ventiduenne Luana D'Orazio, stritolata nel 2021 da un macchinario della fabbrica in cui lavorava, sarà presto intitolata una via di Montemurlo. Il tre maggio di quattro anni fa Luana ha lasciato non solo sua madre ma anche il figlio Alessio, che oggi ha 9 anni ed è cintura bianca di judo. La strada intitolata a sua madre, approvata con una delibera dal sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, è anche per questo piccolo orfano del lavoro, come lo chiama sua nonna.