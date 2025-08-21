Logo Tgcom24
sul Danubio

A Budapest il più grande spettacolo pirotecnico d'Europa

L'Ungheria ha celebrato la sua festa nazionale con oltre 45.000 fuochi d'artificio

21 Ago 2025 - 10:20
01:01 

L'Ungheria ha celebrato la sua festa nazionale con il più grande spettacolo pirotecnico d'Europa sul Danubio, il fiume che attraversa Budapest. Durante lo spettacolo durato circa 30 minuti, gli spettatori hanno potuto ammirare oltre 45.000 fuochi d'artificio lanciati da 500 siti, chiatte e ponti lungo un tratto di fiume di cinque chilometri. I fuochi d'artificio sono stati accompagnati da uno spettacolo di droni che hanno formato simboli della storia ungherese. Conosciuto ufficialmente come il giorno di Santo Stefano, il 20 agosto è una delle festività nazionali più importanti dell'Ungheria, data in cui il Paese celebra la fondazione dello Stato ungherese e onora l'eredità di re Stefano I, che nel 1000 fondò il Regno cristiano d'Ungheria. Quest'anno sono stati spesi circa 3,6 miliardi di fiorini per i fuochi d'artificio, una cifra mai raggiunta prima, attirando non poche critiche da parte della popolazione che vorrebbe i soldi spesi diversamente.

