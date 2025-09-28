Un nastro dorato sul Colosseo per i bimbi malati di cancro

Un grande nastro dorato ha illuminato il Colosseo trasformandolo in un simbolo di speranza e vicinanza per tutti i bambini malati di cancro e per le loro famiglie. L'iniziativa di Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che accoglie i bambini malati di tumore in cura negli ospedali romani e le loro famiglie, è dedicata alla sensibilizzazione sui problemi e i diritti di questi minori, che devono ricevere le cure migliori a prescindere dal luogo di nascita e di residenza.