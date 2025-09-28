Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
L'INIZIATIVA DEI VOLONTARI DI PETER PAN

Un nastro dorato sul Colosseo per i bimbi malati di cancro

"Il progetto"nell'ambito del Settembre d'Oro, il mese dedicato alla sensibilizzazione sui problemi e i diritti dei bambini e degli adolescenti con tumori e sull'impatto della malattia sulle famiglie

28 Set 2025 - 12:17
00:25 

Un grande nastro dorato ha illuminato il Colosseo trasformandolo in un simbolo di speranza e vicinanza per tutti i bambini malati di cancro e per le loro famiglie. L'iniziativa di Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che accoglie i bambini malati di tumore in cura negli ospedali romani e le loro famiglie, è dedicata alla sensibilizzazione sui problemi e i diritti di questi minori, che devono ricevere le cure migliori a prescindere dal luogo di nascita e di residenza.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri