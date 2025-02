"Studenti hanno usato ChatGpt", esame annullato a Ferrara

"A seguito di verifiche interne, è emerso che numerosi partecipanti all'esame hanno fatto uso di ChatGpt e altre applicazioni online per rispondere alle domande". Comincia così la mail inviata a 362 studenti dell'Università di Ferrara per spiegare loro perché l'esame di Psicobiologia e Psicologia del corso di Scienze motorie è stato annullato per tutti. Nella mail è specificato che non c'è"nessun metodo per capire chi ha barato", di lì la decisione dei professori di non far passare nessuno.