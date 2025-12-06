Roma, anziana uccisa in casa a martellate: fermato il nipote

La ha presa a martellate e uccisa in casa, poco prima delle nove del mattino. E' accaduto ad Acilia, nei pressi di Ostia dove Lorenzo Vitali, trentanni anni, si è accanito sulla nonna ottantenne fino a toglierle la vita. La polizia lo ha fermato poco dopo, mentre cercava di fuggire. A dare l'allarme, il convivente della figlia dell'anziana vittima, anche lui rimasto ferito, probabilmente perché aveva cercato di intervenire. Uscito di corsa, ancora scalzo e in pigiama, l'uomo ha chiesto aiuto nel bar vicino a casa. Nell'appartamento gli agenti hanno trovato la pensionata ormai priva di vita. Ancora sconosciuto il movente dell'aggressione mortale. Tra le ipotesi una richiesta di denaro non soddisfatta.



