Il documentario "No Other Land" ha vinto l'Oscar per il miglior documentario, raccontando la storia dei palestinesi che lottano contro le demolizioni israeliane. Il film segue l'attivista palestinese Basel Adra e il giornalista ebreo-israeliano Yuval Abraham mentre documentano la distruzione della città natale di Adra, Masafer Yatta, utilizzata come zona di addestramento militare.