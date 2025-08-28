Minneapolis, 23enne spara in una scuola cattolica: ecco chi era

Terrorismo domestico e odio anticattolico. Per gli investigatori - è scesa in campo l'FBI - sono questi i motivi che hanno spinto Robin Westman a sparare per uccidere nella chiesa dell'Annunciazione di Minneapolis prima di suicidarsi lasciando dietro di sé due bambini morti, di otto e dieci anni, e 17 persone ferite, tra cui 14 minorenni. Attimi terribili come raccontano i piccoli testimoni. "Sembravano fuochi d'artificio" dice una bambina, che tiene strette le sue rassicuranti bambole di pezza. Siamo scappati poi ho sono stata felice di rivedere mia mamma". Il 23enne, ex studente della scuola cattolica collegata alla chiesa dove fino al 2021 aveva lavorato anche sua madre, si definiva transgender, e cinque anni fa aveva cambiato nome ufficialmente, passando dal maschile Robert al femminile Robin. Era ossessionato dalle armi - quelle usate nell'attentato erano state acquistate legalmente - e da precedenti stragi compiute nelle scuole americane.