Meloni: "Su migranti giudici o burocrati non ci fermeranno"

"Voglio dire con chiarezza che ogni tentativo che verrà fatto di impedirci di governare il fenomeno" dell'immigrazione illegale "verrà rispedito al mittente: non c'è giudice, politico o burocrate che possa impedirci di fare rispettare la legge dello Stato italiano, di garantire la sicurezza dei cittadini, di combattere gli schiavisti del terzo millennio e di salvare vite umane". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Meeting di Rimini.
