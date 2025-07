L'Italia brucia, ecco le situazioni più critiche

Canadair ed elicotteri in azione sopra Catania. Si abbassano in picchiata, spalancano i portelloni e sganciano tonnellate d’acqua per domare le fiamme lungo la SP 701, dove il fuoco ha tagliato la tangenziale e lambito il cimitero di guerra inglese. A terra lo scenario è desolato: carcasse d’auto annerite, il fumo ancora nell’aria. Il rogo ha raggiunto l’area di Fontanarossa, obbligando allo stop decolli e atterraggi. Ora l’aeroporto è tornato operativo, ma squadre di bonifica sono ancora al lavoro tra le piste e la vegetazione bruciata. In Sardegna, un altro fronte. A Orosei, il vento ha riacceso un rogo già domato, evacuate 150 persone tra residenti e turisti. A Villasimius, la situazione più drammatica. Punta Molentis è un paesaggio lunare. Lunedì le fiamme hanno costretto 200 bagnanti a fuggire via mare.