"Inauguration Day": è il giorno di Trump

Inizia oggi ufficialmente il secondo mandato di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Fitta l'agenda di una giornata funestata da una tempesta polare che ha spinto le temperature abbondantemente sotto lo zero termico. Condizione che stravolge i programmi: l'intera cerimonia si terrà all’interno della Rotonda alla presenza di circa 20mila persone, al posto delle 200mila abituali. La giornata per il tycoon si apre con la preghiera alla chiesa di Saint John, nella capitale. La tradizione vuole che il primo a giurare in Campidoglio sia il neo vicepresidente, J.D. Vance, che verso le 11 ora locale salirà sulla piattaforma inaugurale. Quasi un'ora dopo, esattamente alle 11:47 - a sottolineare l'apertura del 47esimo mandato - toccherà a Donald Trump che subito dopo terrà il suo discorso inaugurale. Prima delle formule di rito Donald Trump sarà alla Casa Bianca, assieme al presidente uscente Joe Biden e alle rispettive consorti per il passaggio di consegne. Quattro anni fa Trump, per la prima volta in 150 anni, aveva disertato l'intero Inauguration day, dopo aver denunciato brogli alle elezioni. Per le prossime 24 ore Washington sarà una capitale presidiata dalle forze dell'ordine. Quasi ottomila soldati si sono aggiunti ai 25mila agenti della polizia di Washington, per garantire che il giuramento si svolga in sicurezza.