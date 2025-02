"Il Papa si è alzato e ha fatto colazione"

"Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla, si è svegliato e ha fatto colazione. Il Papa, durante le sue giornate nella camera al Gemelli, si alza anche dal letto e si accomoda in poltrona". È quanto si apprende da fonti vaticane, secondo le quali Francesco non è sottoposto a una somministrazione supplementare di ossigeno, almeno in forma stabile, ed è "autoventilato". Le stesse fonti sottolineano che "il cuore del Papa regge molto bene".