"Grande Fratello", Domenico ripreso dalla compagna: "Pretendo rispetto"

Al "Grande Fratello" è già tempo di confronti. Dopo quello tra Jonas e Omer, durante la terza puntata del reality anche Domenico ha avuto un faccia a faccia molto deciso con la compagna Valentina. La ragazza si è presentata nella Casa per far notare il rapporto che si è instaurato tra il fidanzato e Benedetta. "A me tutto questo sembra Temptation Island - ha esordito, chiedendo al compagno maggiore rispetto.