Gaza, i 20 ostaggi israeliani ancora in vita: le loro storie

Venti ostaggi israeliani, prigionieri nella Striscia da quel 7 ottobre di due anni fa. Questi i loro nomi e le loro storie. Gali e Ziv Berman, gemelli di 28 anni, doppia nazionalità, israeliana e tedesca, per loro finisce una lunga prigionia trascorsa da detenuti separati. Alon Ohel, 24 anni, pianista, fuggito dal Festival Nova: potrebbe essere rimasto cieco a un occhio. Matan Zangauker, 25 anni, sequestrato con la sua compagna, nel frattempo rilasciata. Aspettano di tornare a casa i fratelli Ariel e David Cunio, 28 e 35 anni; Omri Miran, 48 anni, rapito di fronte alle figlie che lo aspettano insieme alla moglie, ed Eitan Horn, 39 anni, che il 7 ottobre era in visita al fratello maggiore nel kibbutz di Nir Oz. C'è poi Avinatan Or, 32 anni e Guy Gilboa-Dalal, 24 anni, rapito al festival Nova insieme al migliore amico e coetaneo Evyatar David, quest'ultimo comparso in un video in condizioni fisiche disperate.

