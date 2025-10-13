Logo Tgcom24
Gaza, Hamas ha restituito solo quattro bare alle famiglie

Rilasciati dal gruppo armato"tutti i venti ostaggi israeliani ancora in vita

13 Ott 2025 - 20:15
01:35 

Il ritorno a casa dei 20 ostaggi israeliani e dei duemila prigionieri palestinesi non ha chiuso la questione dello scambio tra Hamas e Tel Aviv. Resta sul tappeto il destino delle salme dei 28 corpi dei rapiti il sette ottobre che hanno perso la vita durante la prigionia. Una vicenda non di poco conto, visto che israele la ritiene pregiudiziale per procedere a un definitivo cessate il fuoco. Al momento Hamas ha annunciato la restituzione di quattro corpi e solo due sarebbero quelli effettivamente riconsegnati alle famiglie. 